Ilgiorno.it - San Colombano, miasmi nell'aria: tosse e giramenti di testa fra i residenti. Interviene l’Arpa per risalire alle cause

Sanal Lambro (Milano), 5 marzo 2025 –acri all’alba, non si conosce ancora da dove siano arrivati, ma Arpa rassicura “rilevazioni dell’a norma”. Il disagio è iniziato4.40 del 5 marzo 2025 quando, inizialmente, è stata segnalata una presunta fuga gas. Diversi cittadini di un’area del paese, di prima periferia, sono stati infatti fastidiosamente sopraffatti da un fortissimo odore penetratoe loro case. A qualcuno girava laed è venuta una strana, ma non è stato necessario l’intervento del 118. L’odore ha mollato la presa intorno10 mentre, ormai da ore, vigili del fuoco, carabinieri, tecnici dell’azienda del gas, polizia locale, tecnici comunali e amministrazione comunale, cercavano di capire cosa fosse accaduto. “È stata esclusa una fuga di gas, ma non si conosce ancora l’origine e la causa dei” ha ribadito, in un comunicato, il sindaco Alessandro Granata, arrivato a propria volta sul posto.