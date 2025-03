Oasport.it - Salto con gli sci: Norvegia senza rivali nella gara a squadre mista dei Mondiali

in archivio aidicon gli sci a Trondheim, ed è lache ancora una volta trova la vittoria, e lo fa anche per dispersione. Nettissimo il successo del quartetto formato da Anna Odine Stroem, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal e Johann Andre Forfang, trionfatori con 1020.4 e una costanza di rendimento altissima, tale da lasciare a enorme distanza tutte leavversarie.Questo a partire dalla Slovenia, che fatto salvo l’anello debole della situazione, Ema Klinec, riesce a salire di rendimento con Domen Prevc, Anze Lanisek e soprattutto Nika Prevc, la migliore in entrambe le occasioni in chiave terza rotazione, ma questo basta per l’argento a 959.3,peraltro particolari discussioni. Il duello, semmai, riguarda il terzo posto, deciso fondamentalmente per una questione da poco, con i 906.