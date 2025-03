Salto con gli sci Mondiali Trondheim 2025 | tutto facile per la Norvegia nella prova mista a squadre Italia nona

Leggi su Sportface.it

come da pronoticoa squadra dicon gli sci a, sede deidi sci nordico. Sul trampolino Large Hill Hs138 è infatti laa dominare l’unica gara in programma quest’oggi, conquistando l’oro grazie alla superbadel quartetto composto da Anna Odine Strøm, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal e Johann Andre Forfang. 1020.4 i punti messi a referto dalla squadra padrona di casa, con Slovenia e Austria che sono finite sul podio, ma ben lontane, rispettivamente con 959.3 e 906.8 punti totalizzati dopo gli otto salti di finale.Nika Prevc – con in squadra Domen Prevc, Ema Klinec e Anze Lanisek – guida la sua Slovenia alla medaglia d’argento, mentre l’altra campionessa Eva Pinkelnig ee i suoi compagni di formazion Stefan Kraft, Jacqueline Seifriedsberger e Jan Hoerl devono accontentarsi del bronzo.