"Salpa verso il mondo". La nave Puglia compie un secolo

È una delle testimonianze più affascinanti della visione di Gabriele d’Annunzio: ladel Vittoriale100 anni. Per lo speciale compleanno, prende il via sabato 8 marzo conil, un evento che sarà un’occasione per ribadire la vocazione del Vittoriale a essere sempre più un luogo di cultura viva. "Il Vittoriale – commenta il presidente Giordano Bruno Guerri - è stato il grande dono di Gabriele d’Annunzio agli italiani. Ma un dono, per essere davvero vivo, deve continuare a crescere e a trasformarsi. Oggi il Vittoriale non è solo un monumento alla storia, ma un museo che offre esperienze sempre nuove ". Incastonata sulla collina, lafu donata dalla Marina Militare a Gabriele d’Annunzio e collocata su un “pianoro proteso in forma di prua“, orientatail Lago di Garda e l’Adriatico.