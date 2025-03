Lettera43.it - Salone del Libro di Torino 2025: ospiti e chi ci sarà

Giunto alla 37esima edizione, ilinternazionale delè in programma al Lingotto Fiere didal 15 al 19 maggio. Lettori e lettrici provenienti da tutta Italia hanno modo di riunirsi con editori, autori e autrici italiani e internazionali, ma anche librai e aziende di servizi all’editoria per scoprire le novità più attese della stagione e approfondire decine di temi fra attualità, cultura, informazione e intrattenimento. Il tema centrale è «Le parole tra noi leggere», una riflessione sulla forza delle parole stesse, intese come strumento di connessione e comprensione. Tanti gliin arrivo da ogni regione della penisola e dall’estero per raccontare la loro esperienza e svelare i primi dettagli sui loro prossimi progetti in uscita. In apertura ciYasmine Reza con una lectio magistralis e la presentazione dell’opera La vita normale.