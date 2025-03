Lettera43.it - Salone del Libro di Torino 2025, i biglietti: quanto costano e dove prenderli

Dal 15 al 19 maggioè in programma la 37esima edizione delinternazionale deldi. Sul sito ufficiale sono disponibili iper un ingresso giornaliero o gli abbonamenti per tutta la manifestazione. Il tagliando per una giornata, che consente l’accesso a tutti gli stand e ai panel in cartellone, ha il costo di 15 euro, che sale invece a 22 se comprato sul posto. Si sale a 40 euro per un ticket valido per l’intera durata dell’evento, con un surplus di altri 20 euro se si decide di prenderlo nelle casse fisiche all’ingresso del Lingotto Fiere. Perriguarda gli orari, giovedì 15, domenica 18 e lunedì 19 maggio le porte apriranno alle 10 e chiuderanno alle 20. Venerdì 16 e sabato 17 l’ingresso sarà consentito fino alle 21. Gli operatori del settore del, della scuola e dell’informazione possono richiedere un accredito.