Salerno, domani la posa della prima pietra del nuovo istituto 'Galilei – Di Palo'

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà, presso il cantiere di via Filippo Smaldone alle 10.30, a, ladeldi istruzione superiore Galilei-Di Palo, lavori finanziati con fondi PNRR.Alla cerimonia parteciperanno il vice presidente Giovanni Guzzo, che simbolicamente poserà la, il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Martino D’Onofrio ed il sindaco diVincenzo Napoli.“Unper uninizio – dichiara il vice presidente Guzzo -, che permetterà agli studenti di fruire di tecnologie all’avanguardia per affrontare con maggiori competenze il”.“Dopo diversi sforzi – dichiara D’Onofrio – iniziamo finalmente l’opera di ricostruzione del Galilei-Di Palo grazie ai fondi PNRR. Nuove aule e nuovi strumenti per consentire ai nostri giovani di sfruttare appieno tutte le possibilità che l’può offrire”.