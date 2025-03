Zon.it - Salerno, arrestato per spaccio di crack, cocaina, hashish e marijuana

Come comunicato ieri alla Redazione, il 28 febbraio, a, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hannoun uomo indagato per “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti”, perché, già sottoposto agli arresti domiciliari, veniva trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipoper un peso totale di circa 190 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento.L’è stato tradotto presso la casa circondariale di.Segui ZON.IT su Google News.