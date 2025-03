Anteprima24.it - Salerno, 27 misure di custodia cautelare per diversi reati: la nuova forma del business criminale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiC’era Massimo Graziano, un curriculum di alto profilocome l’appartenenza all’omonimo clan di Quindici che rastrellava sul territorioutili a far denaro, a capo del gruppo di 27 persone accusate a vario titolo deidi associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e reimpiego di denaro provento di reato, oltre ad illeciti in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Lecautelari (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4interdittive del divieto di esercitare attività professionali) eseguite questa mattina dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno riguardato anche un commercialista e due direttori di filiale di banca accusati di aver sostenuto la solidità economica di società di capitali per poter accedere a prestiti e a fondi di garanzie per le piccole e medie imprese: il denaro non veniva restituito e reimpiegato per altri