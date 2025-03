Sale la tensione nel Pacifico e la Cina si prepara alla guerra | annunciato un aumento del budget per la difesa del 72% rispetto all’anno scorso

Lanotiziagiornale.it - Sale la tensione nel Pacifico e la Cina si prepara alla guerra: annunciato un aumento del budget per la difesa del 7,2% rispetto all’anno scorso

lanele lasi. A farlo pensare è la decisione di Xi Jinping di aumentare la spesa per la, che nel 2025 crescerà del 7,2%precedente. L’annuncio è stato fatto durante l’apertura della sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo, il principale organo legislativo cinese, nell’ambito delle “Due Sessioni”.lanele lasiundelper ladel 7,2%Laha il secondomilitare più grande al mondo, ma resta ancora molto distante dspesa per ladegli Stati Uniti, suo principale avversario strategico. Ildelladi Pechino, pari a 1.780 miliardi di yuan (circa 232,2 miliardi di euro) per quest’anno, è ancora inferiore a un terzo di quello statunitense.