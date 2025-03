Quotidiano.net - Sahel epicentro del terrorismo: oltre la metà delle vittime mondiali nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

La regione delrimane l'del "" per il secondo anno consecutivo, rappresentando più delladi tutti i morti nel mondo nel: lo rivela l'ultimo Indice globale del. Dei 7.555 morti causati dal "" in tutto il mondo nel, 3.885 sono stati registrati nel, ovvero il 51 per cento, secondo l'Indice compilato dal think tank Institute for Economics and Peace. Ogni anno, l'indice classifica 163 Paesi in base all'impatto del "" utilizzando come indicatori il numero di attacchi, morti, feriti e ostaggi. Secondo lo studio, cinque dei dieci Paesi più colpiti nelsi trovano nella regione del. Burkina Faso, Mali e Niger continuano a essere tra i più colpiti in modo costante dal 2017, secondo l'indice. "Ciò evidenzia uno spostamento geografico dell'deldal Medio Oriente al" negli ultimi due anni, si legge nel rapporto.