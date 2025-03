Anteprima24.it - Sabato 8 marzo sarà riaperto alla circolazione il ponte San Nicola

Il San Nicola, fondamentale snodo di collegamento con il quartiere Capodimonte e non solo sarà riaperto all'utenza il prossimo 8 marzo. Sono stati portati a termine i lavori che hanno interessato la struttura che è stata messa definitivamente in sicurezza. I dettagli dell'importante intervento di manutenzione saranno illustrati venerdì 7 marzo alle ore 12,00 presso i locali comunali (ex Fashion Temple) di via Traiano. All'incontro sarà presente il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello, che spiegheranno i lavori del quale è stato oggetto il ponte San Nicola.