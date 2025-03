Thesocialpost.it - Ryanair dice addio alle carte d’imbarco cartacee: da novembre 2025 solo digitali

Dal 3, i passeggeri dinon dovranno più stampare la cartacartacea. La compagnia ha annunciato che il passaggio al formato digitale avverrà tramite l’app my, dove i viaggiatori potranno completare il check-in e ricevere il proprio documento di viaggio direttamente sullo smartphone.Leggi anche: Whatsapp, quando il Fisco può vedere le vostre chat e foto. A cosa stare attentiQuasi tutti già usano la carta digitaleOggi circa l’80% dei 200 milioni di passeggeriutilizza già una cartadigitale. Con questa novità, la compagnia prevede di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto, dato che ogni viaggiatore dovrà registrarsi online o tramite app.Benefici anche per l’ambienteSecondo le stime di, il passaggio al digitale permetterà di risparmiare oltre 300 tonnellate di carta ogni anno, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.