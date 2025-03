Forlitoday.it - Ryanair annuncia il piano estivo per l'aeroporto di Forlì: 10 voli settimanali, ufficializzate le mete

Leggi su Forlitoday.it

il suo operativo2025 per l’di. Vengono confermati i collegamenti per Katowice e Palermo, con 10. E per l'occasione la compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe a partire da soli 19,99 euro per viaggi fino alla fine di maggio.