Lettera43.it - Russia, un cittadino britannico che ha combattuto per Kyiv condannato a 19 anni di reclusione

Un tribunale russo haa 19di carcere James Anderson,accusato di avercon l’esercito ucraino. Anderson è stato catturato nella regione russa di Kursk, dove le truppe ucraine hanno fatto incursione nell’agosto del 2024. Secondo gli investigatori russi, l’uomo avrebbe attraversato illegalmente il confine nel novembre 2024 come parte di un gruppo armato che avrebbe compiuto «atti criminali contro i civili», sebbene le accuse specifiche non siano state rese note.Le immagini diffuse dai media russi: Anderson ammanettato e rinchiuso in una gabbiaI media russi hanno diffuso immagini di Anderson ammanettato e rinchiuso in una gabbia. Dopo la cattura, un canale social filo-russo ha pubblicato un interrogatorio in cui l’uomo ha affermato di aver servito nell’esercitodal 2019 al 2023 prima di unirsi alla legione straniera delle forze ucraine, scelta che ha definito una «stupid idea».