Russamento sonnolenza e cefalea al risveglio | ambulatorio gratis al Moscati

Tempo di lettura: 3 minutiUn’opportunità per conoscere la salute del sonno e il ruolo, spesso sottovalutato, che essa riveste per un miglioramento generale del benessere della persona e per ridurre il rischio di altre patologie. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), evento dedicato alla cultura e alla consapevolezza dell’importanza del dormire bene e che quest’anno si celebra il 14 marzo, l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino ha organizzato, presso l’dei disturbi del sonno (Città ospedaliera, quarto piano, settore A) una mattinata di visite gratuite per uno screening della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.All’open day, che si terrà dalle ore 9 alle 12,30, potranno partecipare le persone dai 13 ai 70 anni che presentano almeno uno dei seguenti sintomi:, eccessivadiurna, sensazione di soffocamento durante il sonno,al, difficoltà a concentrarsi e ricordare le cose.