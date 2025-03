Ilgiorno.it - Rovello Porro, scontro fra due ciclisti nel sottopasso: uomo di 60 anni picchia la testa, è in gravi condizioni

(Como), 5 marzo 2025 – Due, une una donna, si sono scontrati all’altezza di un, questa mattina a, e sono stati portati in ospedale. L’, di sessant’, è incritiche. L’incidente si è verificato poco prima delle undici all’altezza deldi via Vittorio Veneto. Per ricostruire la dinamica che ha provocato loè intervenuta la pattuglia della Polizia locale di, ma pare proprio che i duesi siano come “agganciati” finendo entrambi a terra. A subire le maggiori conseguenze dell’impatto, come si è detto, è stato il ciclista in sella a una delle due bici: ha riportato un trauma cranico e uno al volto, dopo essere stato sbalzato dalla sella ed essere rovinato sull’asfalto. Vista latà della situazione, è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha portato l’(in codice rosso) all’ospedale di Circolo di Varese.