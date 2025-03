Salernotoday.it - Roscigno, colpi d'arma da fuoco in strada: indagini in corso

Leggi su Salernotoday.it

Un colpo didaesploso in aria al culmine di una lite a. Un uomo del posto ha sparato con il proprio fucile. È stato allertato il sindaco Pino Palmieri che era in zona e ha tranquillizzato e fermato l'uomo che poi è stato trasferito in ospedale a Roccadaspide. Sul posto i.