Rosa non riesce più a tenere tutto insieme in Un posto al sole

Alla fineè scoppiata, e ci voleva prima o poi. Tirando fuori tutta la rabbia, e la grinta, e l’orgoglio e la femminilità che teneva dentro da tempo. Peccato solo che lo sfogo lo ha avuto con Damiano, che pure lui fa quello che può, e anche di più, e non sta passando un buon momento. E anche lui tiene repressa la rabbia, per non farne andare di mezzo il suo lavoro in polizia. E insomma asono scoppiati i nervi: “Tu devi salvare il mondo, stare con la fidanzatina, e hai meno tempo per Manuel, e io devo mettere, lavoro, casa, figlio, scuola, e avrò diritto a farmi una vita?”. È questo il problema di, che nonpiù a, e se ne accorge proprio ora che nella sua vita per la prima volta è entrato un altro uomo. L’unico errore è che lo sfogo come sempre ricade anche su Manuel, che come abbiamo sempre detto è il più saggio, buono, e simpatico di tutti.