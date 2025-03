Romadailynews.it - Roma: truffano anziana ad Allumiere, arrestato 23enne, denunciati anche 2 complici

Durante una recente operazione di contrasto ai reati contro il patrimonio, i Carabinieri delle stazioni die Tolfa hannoun giovane di 23 anni per truffa ai danni di una pensionata del posto.L’uomo si era spacciato per un avvocato, dicendo alla vittima che il marito era statoe che per liberarlo doveva pagare 8.500 euro. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, il giovane è stato fermato mentre riscuoteva i soldi dalla pensionata.Dalle indagini è emerso che ci sono altri due giovani italiani di 20 anni coinvolti nello stesso genere di reato. Il primo guidava l’auto del, mentre il secondo si faceva passare per l’avvocato al telefono con la vittima.Il giovaneè stato portato in carcere, mentre isono stati.(RED)