Roma: tentata rapina in centro, donna 61enne reagisce e viene accoltellata

Unainglese di 61 anni è stata vittima ieri di unain pieno. Mentre stava rientrando a casa in via Nazionale, un uomo ha cercato di portarle via la borsa e l’ha ferita al braccio e alla gamba con un coltello.Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’aggressione è avvenuta in via della Cordonata angolo via delle Tre Cannelle.Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, mentre laè stata medicata sul posto dal personale sanitario senza necessità di ricorrere al pronto soccorso.(RED)