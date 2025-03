Romadailynews.it - Roma: spacciatore su monopattino tradito dal nervosismo, arrestato a Civitavecchia

Un giovane di 21 anni è statoper detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione volta a contrastare il traffico di droga a Santa Marinella, la polizia ha notato il ragazzo fuggire in casa a bordo di unalla vista della pattuglia.I poliziotti hanno fermato il giovane e, sospettando che nascondesse droga in casa, hanno trovato hashish, cocaina, un bilancino di precisione e denaro contante proveniente dalla vendita. Tutto era ben nascosto in uno zaino sotto il letto. Il giovane, con precedenti specifici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di.(RED)