Roma, rifinitura con vista Athletic e un recupero importante. Ma un dettaglio lascia il dubbio | VIDEO CM.IT

La formazione di Ranieri si prepara all'andata degli ottavi di Europa League: le ultime di formazione per i giallorossi

La Roma scende in campo per l'ultimo allenamento prima della sfida contro l'Athletic Bilbao di domani sera all'Olimpico. I giallorossi hanno effettuato la rifinitura a Trigoria, senza neanche un assente. Ha infatti recuperato anche Zeki Celik, che era uscito malconcio dalla partita col Como: gli esami a cui si è sottoposto il turco nella giornata di ieri hanno dato esito negativo, per cui è regolarmente a disposizione di Claudio Ranieri.

Saranno da valutare le sue effettive condizioni per un eventuale impiego dal primo minuto, con Hummels che vorrebbe scendere in campo e lo ha fatto capire ulteriormente con l'ultimo post su Instagram facendo riferimento alle vacanze da Oscar date dal tecnico.