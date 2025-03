Romadailynews.it - Roma: rapina con pistola bar su via Casilina, denunciato 43enne, non si trova bottino ne’ arma

Un uomo di 43 anni è stato rintracciato nella notte dopo averto un bar sulla via. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla squadra mobile e dal commissariato Casilino, l’uomoto disarebbe entrato nel Bar Sport al numero civico 1853 ieri sera, alle 21:00, e avrebbe minacciato il barista per farsi consegnare circa 300 euro contenuti nella cassa.Dopo il rapido colpo, l’uomo è fuggito in fretta. Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza, gli investigatori sono riusciti a identificare il sospettato che è stato successivamenteto nella sua abitazione ancora in possesso degli abiti indossati durante la. Tuttavia, né lané ilsono stati rinvenuti.Ilè statoper, ma al momento le autorità non sono riuscite are tracce dell’o del denaro rubato.