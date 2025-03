Terzotemponapoli.com - Roma: Ranieri “Domani non dobbiamo avere rimorsi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

non”“Dybala deve divertirsi, vorrei facesse lo stesso anche Pellegrini; e su Hummels.”Le parole di Claudio, tecnico della, in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale d’andata di Europa League con l’Atheltic Bilbao.Claudioha parlato in conferenza stampa in vista diAthletic Bilbao, ottavo di finale d’andata di Europa League. Di seguito le sue parole.INFORTUNATI – “Stanno tutti bene, arruolatili e disponibili“.RICORDO DI BRUNO PIZZUL – “Quando ho visto la notizia mi è venuto un groppo. Bruno era una persona stupenda oltre un ottimo giornalista. Mi dispiace tanto“.CASO HUMMELS – “Ma perchè andate sempre a cercare queste cose? Io capisco quando lava male che mettete il coltello nella piaga, Ma non c’è nulla.