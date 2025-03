Thesocialpost.it - Roma, ragazza di 15 anni violentata due volte da due coetanei

La notizia di unadi 15dueda due, uno di 15 e uno di 17, ha scosso la comunità di Anzio e Nettuno. Questo caso tragico è stato riportato alle autorità grazie all’intervento di un passante che ha sentito le urla della giovane da un garage.Leggi anche: Latina, 12enne sposata e incinta: 4 indagati per violenza sessualeLa ricostruzione degli eventiLaha raccontato che il primo episodio di violenza risale al 15 agosto 2024. Quel giorno, mentre era con la sua comitiva, ha conosciuto i suoi presunti aggressori, che avevano legami con i suoi amici. I due adolescenti l’hanno allontanata dal gruppo e portata in un luogo isolato, dove hanno tirato fuori due coltelli a serramanico per minacciarla prima di commettere la violenza sessuale. La giovane si è confidata con un’amica, ma non ha denunciato subito.