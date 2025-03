Roma questo weekend strade chiuse e bus deviati in centro | il motivo

Leggi su Funweek.it

Il 16 marzo 2025 avrà luogo la maratona diche porterà ad una serie di modifiche per quanto riguarda viabilità e traffico. La gara si svolgerà su un percorso lungo 42 km e 195 metri che, oltre alstorico, toccherà il Circo Massimo, la basilica di San Paolo, l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, il lungotevere, Ponte Milvio, il Foro Italico e l’Auditorium. La partenza sarà alle 8,30 da via dei Fori Imperiali.viabilità 16 marzoDa mezzanotte e un minuto di domenica 16 marzo, secondo quanto si legge sul sito ufficiale dimobilita sarannoal traffico via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Alle 7,30 circa, invece, è prevista la chiusura dell’intero percorso della manifestazione la cui conclusione, con la conseguente riapertura delle, è fissata per le 15,30.