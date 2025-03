Tg24.sky.it - Roma, protesta di Greenpeace: un maiale gigante posizionato davanti al Parlamento

"Questa mattina abbiamo portato il nostro messaggio forte e chiaro al: vogliamo che la nostra proposta di legge per trasformare il sistema degli allevamenti intensivi sia discussa al più presto alla Camera!". Così, sul proprio sito, gli attivisti dihanno spiegato i risvolti dellaodierna, undi cartapesta, alto più di due metri,alla Camera dei deputati nelle prime ore di oggi. Sul fianco dell'animale, una scritta in vernice nera: "Onorevoli non potete più ignorarmi", mentre ai piedi dell' "installazione" è comparso anche un cartello con scritto: "Chiedo una legge per andare oltre gli allevamenti intensivi!".