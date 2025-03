Romadailynews.it - Roma: notificato provvedimento di chiusura per 20 giorni a un esercizio commerciale all’Esquilino

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno sospeso la licenza di un negozio in via Bixio nel quartiere Esquilino, su disposizione del Questore di.La sospensione, della durata di 20, è stata emessa in base all’art. 100 del Tulps, a seguito di una denuncia per ricettazione. Un cittadino ghanese dipendente dell’è stato sorpreso mentre smontava telefoni cellulari e un tablet rubati.I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di furto e hanno trovato altri dispositivi di dubbia provenienza. Il cittadino straniero è stato denunciato a piede libero.Gli accertamenti hanno rivelato una situazione di pericolo per l’ordine pubblico, quindi le pattuglie dei Carabinieri continuano a monitorare l’area per verificare il rispetto della sospensione della licenza.