Romadailynews.it - Roma: maiale gigante davanti a Montecitorio, protesta Greenpeace contro allevamenti intensivi

Un’enorme statua direalizzata interamente con materiali riciclati e la scritta “Onorevoli, non potete più ignorarmi” ha fatto la sua comparsaa Palazzo, sede della Camera dei deputati a. Questa mattina un gruppo di attivisti dihato pacificamente per chiedere l’approvazione della legge “Oltre gli”.Accanto alla scultura, un cartello recitava “Chiedo una legge per andare oltre gli”, simboleggiando la richiesta di maggiore attenzione verso il benessere degli animali e verso un’agricoltura sostenibile.“L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare e sollecitare il Parlamento ad agire al più presto sulla proposta di legge ‘Oltre gli’, che risulta bloccata da oltre un anno dalla sua presentazione”, ha dichiarato l’associazione ambientalista attraverso i propri canali social.