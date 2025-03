Lapresse.it - Roma, Lego celebra Fontana di Trevi con quasi 2mila pezzi

Alcuni luoghi non sono solo monumenti: custodiscono storie, sogni e desideri. Ladi, con la sua bellezza senza tempo e le sue acque che scorrono, ha ispirato poeti, innamorati e viaggiatori per secoli. Ora, la sua magia viene catturata in un nuovo modo: il Gruppoè entusiasta di lanciare la novità della serie® Architecture: il setdi. Progettato per un pubblico adulto, questo set invita gli appassionatia immergersi nella storia, nell’arte e nei viaggi italiani,ndo la grandiosità di uno dei monumenti più amati di.Con 1.880, questo modello da collezione reinterpreta ladicon dettagli straordinari, dalla raffinata facciata di Palazzo Poli alle iconiche sculture di Oceano e della “degli Innamorati“, portando in vita la maestosità e il fascino senza tempo die facendo immergere ogni costruttore nel cuore della Città Eterna.