Roma-Juventus al via la vendita dei biglietti | le fasi

Laè attesa da quattro sfide decisive prima dell’ultima sosta per le nazionali di marzo. Domani, i giallorossi scenderanno in campo contro l’Athletic Club nell’andata degli ottavi di finale di Europa League (il ritorno è fissato per il 13 marzo al San Mamés), mentre nei due prossimi weekend affronteranno Empoli e Cagliari in Serie A. Al rientro dalla pausa, la squadra di Ranieri sarà ospite del Lecce, mentre alla 31ª giornata è attesa dal big match contro la. La partita è in programma per il fine settimana del 6 aprile, ma non sono stati ancora definiti data e orario del match. Intanto, attraverso un post sul proprio account X, laha reso note le modalità didella gara. LediLadei tagliandi si articolerà in due distinte:Fase 1 – PreAbbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASCard: a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 5 marzo, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2024/25 e i titolari della ASCard (Card sottoscritte tra il 6/3/2020 e il 2/3/2025) potranno acquistarea un prezzo dedicato.