Lopinionista.it - Roma, Frida Kahlo in esposizione al Museo della Fanteria

– Si svolgerà giovedì 13 marzo, alle ore 11 alStoricodell’Esercito Italiano a, la conferenza stampa di presentazionemostrathrough the lens of Nickolas Muray. La rassegna, dedicata all’artista messicana, aprirà al pubblico sabato 15 marzo e resterà aperta sino al 29 giugno.L’, prodotta da Navigare srl da un’iniziativa di MinisteroDifesa – Difesa Servizi S.p.A, con il patrocinio di Regione Lazio, Città die Ambasciata del Messico in Italia, è curata da Vittoria Mainoldi. La rassegna esplora il legame tra il noto fotografo ungherese, Nickolas Muray, e la pittrice messicana, ma soprattutto intende restituire un’immaginefemminilità epersonalità di, attraverso lo sguardo di chi condivise con lei una profonda amicizia e una relazionentica per circa 10 anni.