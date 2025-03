Romadailynews.it - Roma: controlli nel quartiere Fidene, identificate oltre 300 persone, sanzioni per 61mila euro

Un grande intervento delle forze dell’ordine è stato condotto nella zona di, coinvolgendo agenti della polizia del III DistrettoSerpentara, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale diCapitale e Asl.Isi sono concentrati in punti cruciali della zona, tra Città Giardino, Piazza Sempione, Talenti e Conca d’Oro. Durante l’operazione, più di 300sono state, di cui 33 di nazionalità straniera.Sono stati controllati 42 veicoli e 9 esercizi commerciali sono stati soggetti ad accertamenti amministrativi. Sono state contestate 12 violazioni al codice della strada e sono state elevatepecuniarie per un importo superiore aal termine dei.Due attività di ristorazione hanno avuto la licenza sospesa per gravi problemi igienico-sanitari e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.