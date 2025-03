Romadailynews.it - Roma: controlli in citta’, raffica di arresti nei vari quartieri

Leggi su Romadailynews.it

Le forze dell’ordine della Stazione diAcilia, in un’operazione finalizzata alla lotta al traffico di droga, hanno arrestato tre persone nei pressi del “Parco della Madonnetta”. Dopo aver sorpreso un ragazzo con 10 grammi di hashish, i Carabinieri lo hanno segnalato alla Prefettura di. Successivamente hanno arrestato un uomo in possesso di 30 grammi di hashish. Pochi ore dopo, altri Carabinieri della stazione hanno arrestato un uomo trovato con 950 grammi di hashish, pronto per la vendita.Durante i recentiantidroga condotti dai Carabinieri della Stazione diTor Tre Teste, sono state arrestate 4 persone. Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a scappare e a disfarsi di 2 involucri di crack alla vista dei militari. Una donna è stata fermata in via Molfetta con dosi di crack, mentre un uomo a Ostuni è stato catturato mentre cedeva dosi di crack nascoste nel parco giochi per bambini.