Roma | controlli a Monterotondo 2 arresti 3 denunce e 15 segnalazioni

notturni della compagnia dei carabinieri didurante il fine settimana hanno portato a due, tree quindicinel comune di. L’obiettivo era la prevenzione e la repressione dell’illegalità sul territorio.In particolare, sono stati arrestati due giovani, di 33 e 21 anni, per spaccio di droga. Il 33enne è stato sorpreso con un grammo di eroina mentre il 21enne aveva oltre 20 grammi di cocaina. Entrambi sono stati posti aglidomiciliari su disposizione della procura di Tivoli e saranno convalidati il primo marzo.Tre uomini di 19, 42 e 43 anni sono stati sorpresi alla guida delle loro auto in diverse situazioni di illegalità. Il 19enne albanese e il 43enne italiano sono stati denunciati per il possesso di oggetti pericolosi, avendo con sé coltelli a serramanico di dimensioni considerevoli.