Tvplay.it - Roma, che mazzata per Ranieri e Valverde gongola

Leggi su Tvplay.it

Latorna in campo in Europa, davanti a un sempre temibile Athletic Bilbao, che si presenta avvantaggiato al fischio d’inizio del match.Molto della stagione dellapassa da questo turno di Europa League, che inizia questa sera all’Olimpico. I giallorossi ospitano l’Athletic Bilbao con la consapevolezza di dover ottenere un buon risultato, così da affrontare al meglio il ritorno nella difficile terra basca. Ma la vigilia ha fatto emergere poche notizie positive per Claudio, mentre sulla panchina opposta Ernestopuò sorridere., cheper. (Ansa Foto) TvPlay.itPer lal’Europa League è diventata un obiettivo quasi irrinunciabile, visto come si è messa l’annata prima dell’arrivo in panchina di. Ottava in classifica a 9 punti di distanza dal quarto posto, occupato dalla Juventus, la formazione capitolina sa ormai che vincere la seconda competizione europea è il modo migliore per qualificarsi alla prossima Champions League.