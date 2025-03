Sololaroma.it - Roma-Cagliari, cambia l’orario: calcio d’inizio spostato di un’ora

Leggi su Sololaroma.it

Ladi Claudio Ranieri continua la sua rincorsa verso l’Europa e, dopo l’andata degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Club (in programma domani alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico), tornerà a concentrarsi sul campionato. Due sfide cruciali attendono i giallorossi: prima la trasferta di Empoli, poi il match casalingo contro ildi Davide Nicola. I giallorossi stanno risalendo la classifica dopo un avvio di stagione difficile e ora si trovano in ottava posizione in classifica, a quattro punti dal sesto posto.alle 16:00Il match contro il, inizialmente in programma domenica 16 marzo alle 15:00, subirà una variazione d’orario. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Serie A ha accolto la richiesta della Prefettura di, posticipando ilalle 16:00.