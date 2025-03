Calciomercato.it - Roma-Athletic, Ranieri: “Con Hummels andiamo d’amore e d’accordo”. E poi ricorda Pizzul

Il tecnico giallorosso prende la parola alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League: le parole sue non soloVigilia di Europa League a Trigoria, domani serasi sfidano nell’andta degli ottavi di finale. Match attesissimo tra due big della competizione, con due veterani del calcio internazionale in panchina come Claudioed Ernesto Valverde.Claudio– Screenshot YutubeIn conferenza stampa le parole del tecnico giallorosso accanto ad Angelino: “Stanno tutti bene”.Su. “Quando ho letto la notizia mi è venuta un groppo in gola. Quando andavamo a Udine ci veniva a trovare, mi dispiace veramente tanto”.Caso? “Perché cercate sempre queste cose. Perché? Lui è un tedesco che viene, si va a vedere, non c’è nessuna cosa.