Sololaroma.it - Roma-Athletic, probabili formazioni: Ranieri coi senatori, Hummels trema?

Leggi su Sololaroma.it

Questa volta il fattore campo dovrà agire in fretta e subito per la, visto che il vantaggio del ritorno in casa ce l’avrà unClub determinato ad andarsi a prendere una finale di Europa League da giocare proprio al San Mames. Nico Williams ha suonato la carica in vista del match dell’Olimpico, in programma domani sera alle 21:00, nel quale la banda didovrà necessariamente indirizzare una qualificazione da difendere poi in Spagna. Di fronte però una squadra che fa paura, totalmente lanciata in questo periodo e con le carte in regola per dire la sua nella competizione.Nel weekend è arrivata una sconfitta sul campo dell’Atletico Madrid, con ben tre pali colpiti dai baschi, che mancava dal 6 ottobre 2024 (16 partite de LaLiga senza perdere,) e che non scalfisce le ottime sensazioni che la squadra sta dando da settimane a questa parte.