Sololaroma.it - Roma-Athletic Club, la conferenza stampa di Ranieri LIVE: “Tutti recuperati”

Dopo la vittoria in campionato contro il Como, latorna protagonista in Europa League. I giallorossi affronteranno l’nell’andata degli ottavi di finale, nel match in programma giovedì 6 marzo allo Stadio Olimpico alle 18:00. Segui con noi ladi Claudioe Angelino a Trigoria alla vigilia della partita.2 minuti fa5 Marzo 2025 13:01 13:01Per: “Un ricordo su Bruno Pizzul? Cosa succede con Hummels?”“Quando ho vista la notizia mi è venuto un groppo. Bruno era una persona stupenda e un grande giornalista. Mi dispiace veramente tanto. Hummels? Perché andate sempre a cercare queste cose. Parliamo di un tedesco che sta a, che è la città più bella del mondo. Non c’è nessun caso. Andiamo d’amore e d’accordo”. 3 minuti fa5 Marzo 2025 13:00 13:00Per: “Sono?”“Stannobene e sonoarruolabili”.