Roma-Athletic Club il pronostico di Europa League | chicca sul 1 Tempo

Dopo la due giorni di Champions, la luce dei riflettori si sposta sull’. Le gare d’andata degli ottavi di finale della competizione sono in programma per giovedì 6 marzo, con lache ospiterà l’allo Stadio Olimpico nel match delle ore 21:00. I giallorossi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.30, mentre il pareggio e il successo della squadra spagnola sono dati entrambi a 3.20.Come arrivano al matchLasi presenta alla partita dopo aver estromesso ai playoff il Porto di Anselmi, con la vittoria per 3-2 allo Stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 al Do Dragao. I giallorossi stanno attraversando un ottimo periodo di forma anche in campionato, dove hanno collezionato ben 11 risultati utili consecutivi.