Roma Athletic Bilbao nel mirino | Ranieri punta sul motore Koné

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè già tempo di tornare in campo. I giallorossi sono reduci da una vittoria fondamentale per 2-1 con il Como, arrivata grazie ad una prova di forza e carattere nel secondo tempo. Claudiosta riuscendo a tenere sull’attenti i suoi giocatori, con la sua leadership e conoscenza dell’ambiente. I capitolini stanno finendo di limare ogni tipo di dettaglio in vista della sfida con l’, in programma domani 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico. I baschi arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, in un doppio confronto mai come oggi equilibrato.La Lupa punterà sul calore del suo pubblico, per mettere al tappeto un rivale forte e di qualità. Lo stessoavrebbe scelto gli uomini che comporranno il suo scacchiere, con uno sguardo che va necessariamente alla mediana.