Sololaroma.it - Roma-Athletic Bilbao, i convocati di Ranieri: Celik ce la fa, un’assenza forzata

Confermare quanto di buono sta mostrando in campionato per continuare ad inseguire il sogno chiamato Europa League. Con questi obiettivi laaffronterà l’, con fischio d’inizio fissato per domani, giovedì 6 marzo, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, per l’andata degli ottavi di finale. Formazione giallorossa che dopo aver eliminato nei playoff il Porto affronterà un altro avversario complicato e che come i capitolini ambisce ad ottenere un risultato importante in questa competizione.Idellaper il match con l’A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della gara contro l’ha diramato la lista dei, all’interno della quale vi è una sola assenza. Non potrà infatti prender parte a questa sfida d’andata Leandro Paredes, che a causa dell’ammonizione subito nell’ultimo match con il Porto sarà costretto a scontare una giornata di squalifica.