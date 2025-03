Sololaroma.it - Roma, Angelino: “Difficile giocare contro l’Athletic Bilbao. L’Olimpico mette i brividi”

Si avvicina a grande passi l’andata degli ottavi di finale di Europa League, con lache se la vedrà connella giornata di domani, giovedì 6 marzo, col fischio d’inizio in programma alle ore 21. Lo Stadio Olimpico cercherà di spingere la formazione di Ranieri verso una nuova serata dalle grandi emozioni per provare a conquistare un risultato positivo che sarebbe fondamentale in vista della gara di ritorno la prossima settimana in terra spagnola.Le parole diA presentare la sfida con i baschi è stato, che dopo la conferenza stampa ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo dallo spiegare i motivi del suo incredibile rendimento nelle ultime settimane: “Sono in un bel momento, gioco nella posizione in cui mi sento molto libero e felice, con la fiducia del mister che mi aiuta in campo.