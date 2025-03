Romadailynews.it - Roma: aggredisce compagna incinta al volto con una bottiglia e tenta di strangolarla, arrestato

Leggi su Romadailynews.it

La notte scorsa, una donnaha chiamato il 112 per chiedere aiuto, permettendo ai Carabinieri di intervenire in via Federico Turano a Tor Sapienza.Hannoun 32enne romeno, già noto alla polizia, sospettato di aver maltrattato la.La donna ha raccontato di essere stata colpita al viso con unadi vetro durante una lite per motivi futili. L’uomo è statoe portato al carcere di Regina Coeli, convalidato dall’autorità giudiziaria.La donna è stata portata in ospedale con 21 giorni di prognosi.(RED)