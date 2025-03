Tpi.it - Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

6: le, 5 marzoQuesta sera, mercoledì 5 marzo 2025, su Rai 2 va in onda ladi6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestorepolizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le)Italo è ora costretto ad affrontare le gravi conseguenze delle proprie azioni. Nonostante gli sforzi diper aiutarlo, il giovane agente sembra finalmente pronto ad assumersi le proprie responsabilità. È un duro colpo per tutta la squadra, maincita i suoi a mantenere un basso profilo e a concentrarsi sull’indagine per risolvere l’omicidio di Mirko Sensini.