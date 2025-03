Quotidiano.net - Rocco Schiavone 6: le anticipazioni della terza puntata

Roma, 5 marzo 2025 – La sesta stagione di ‘’, tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini e con Marco Giallini nel ruolo principale, si conferma un successo. La seconda, andata in onda mercoledì 26 febbraio, ha raggiunto 1 milione 957 mila spettatori (pari al 10,3% di share), risultando il programma più visto in Rai quella sera. Cosa accadrà adesso al vicequestore di Aosta? Dove eravamo rimasticontinua lottare con i fantasmi del suo passato ma anche ad occuparsi dei casi che gli vengono sottoposti. Nello specifico il ritrovamento di alcune ossa, che appartengono a un bambino rapito anni prima, tiene impegnata la squadra. Al terminesecondaun altro imprevisto ha scosso la sua quotidianità: l’agente Italo Pierron (Paolo Bernardini) è stato arrestato nel corso di una retata per il suo coinvolgimento in alcuni circuiti di gioco d’azzardo.