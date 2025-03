Davidemaggio.it - Rocco Schiavone 6: anticipazioni ultima puntata di mercoledì 12 marzo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Quattro puntate porteranno in scena nuove indagini di, il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini. Il vicequestore dovrà risolvere il caso di un giovane finito in un burrone e quello di un bambino forse finito nella rete della pedofilia, spostandosi anche ad Ivrea; ma il viaggio più importante che farà lo porterà addirittura in Sud America, stavolta in nome dell’amicizia. A seguire tutte le, aggiornate diin6:quarta edi12sulle tracce di Sebastiano6×04 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?:non ha avuto nemmeno il tempo di prendere fiato dopo il terribile caso appena risolto, che è costretto a volare in Sudamerica con Brizio alla ricerca di Furio, misteriosamente scomparso.