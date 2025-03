Ilrestodelcarlino.it - Roberto Sernesi nuovo presidente di ‘Pievepelago Per Te’

E’ildell’associazionePer Te’ APS dopo che Mirko Soffiatti ha lasciato il ruolo questo mese. "Ringrazio il consiglio direttivo per aver supportato la mia decisione di ricoprire il ruolo didopo i miei predecessori Daniele e Mirko- commenta. Non è stata una decisione semplice da prendere perché il ruolo richiede un impegno di tempo gravoso che non sempre può essere messo a disposizione, ma credo negli obiettivi dell’associazione Pievepelago Per Te, e non volevo che il lavoro di questi ultimi due anni, portato avanti con grandi risultati da questo consiglio direttivo, non avesse la sua regolare conclusione in quest’ultimo anno di mandato del consiglio" prosegue. Eletto nel gennaio 2023, il consiglio direttivo in carica terminerà il proprio incarico il prossimo gennaio, per poi procedere ad elezioni per il rinnovo dello stesso.